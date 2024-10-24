Киевский режим находится в тяжелом положении по всей линии фронта специальной военной операции, российские войска отбросили украинцев, которые также страдают от нехватки солдат, пишут РИА Новости со ссылкой на Conversation.

«Украинцы отброшены назад по всем фронтам — в том числе и в Курской области. <…> Что еще более важно, у них заканчиваются солдаты», — говорится в сообщении издания.

Российские военные активно продвигаются по всей линии фронта и поэтапно достигают целей, поставленных на СВО. Автор публикации сообщает, что ВСУ еще предстоит бой за удержание контроля над Красноармейском, который киевские власти называют Покровском, и, скорее всего, они потерпят поражение.

В настоящее время ВС РФ активно вытесняют и ликвидируют врага, в том числе и в Курской области, куда ВСУ вторглись в августе 2024 года. По словам президента Владимира Путина, на курском направлении окружены около 2 тысяч ВСУ, российские военные уже начали операцию по их ликвидации.