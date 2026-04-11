CNN: КНР планирует поставить Ирану системы ПВО в ближайшее время

Китай намерен поставить Ирану новые системы противовоздушной обороны (ПВО), это будет сделано через третьи страны, сообщает «Интерфакс» .

В CNN со ссылкой на два источники отметили, что наблюдаются признаки работы Пекина над отправкой этих грузов через третьи государства, чтобы скрыть их истинное происхождение.

Как рассказали источники, КНР хочет передать переносные зенитно-ракетные комплексы MANPADS. Именно это ПВО представляло угрозу для низколетящих самолетов американских ВВС. Они могут снова представлять для них опасность, если режим прекращения огня отменят.

По информации телеканала, поставки в Иран готовятся в ближайшие недели.

Кроме того, ссылаясь на разведданные, CNN рассказало, что Тегеран может воспользоваться режимом прекращения огня как возможностью пополнить свои запасы вооружений.

