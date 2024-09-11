CNN: Киев израсходовал большую часть переданных США ракет ATACMS
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По информации телеканала CNN, Киев уже потратил большую часть управляемых ракет ATACMS дальностью 300 км, которые передали США, сообщает РБК.
Американский чиновник, который пожелал остаться анонимным, заявил, что ВСУ уже потратили большую часть ракет. При этом президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему уговаривает союзников разрешить наносить удары вглубь России, но администрация Джо Байдена не объявляет о подобном решении.
Министр обороны США Ллойд Остин считает, что удары вглубь российских территорий никак не помогут ВСУ. По его словам, у Украины есть ресурсы для борьбы с целями, которые находятся в РФ.
Ранее Байден заявил, что США прорабатывают вопрос о том, чтобы разрешить Киеву применять дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Однако информации о том, когда будет дан ответ по этому вопросу, по-прежнему нет.