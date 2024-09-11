CNN: Киев израсходовал большую часть переданных США ракет ATACMS

Американский чиновник, который пожелал остаться анонимным, заявил, что ВСУ уже потратили большую часть ракет. При этом президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему уговаривает союзников разрешить наносить удары вглубь России, но администрация Джо Байдена не объявляет о подобном решении.

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что удары вглубь российских территорий никак не помогут ВСУ. По его словам, у Украины есть ресурсы для борьбы с целями, которые находятся в РФ.

Ранее Байден заявил, что США прорабатывают вопрос о том, чтобы разрешить Киеву применять дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Однако информации о том, когда будет дан ответ по этому вопросу, по-прежнему нет.