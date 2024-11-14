CNN: кандидат в постпреды США при ООН поменяла свою позицию по Украине

Член американской Палаты представителей Конгресса, республиканка Элиз Стефаник, которая может стать постпредом США при ООН в новой администрации избранного президента Дональда Трампа, отстранилась от прежней позиции по украинскому конфликту, сообщает ТАСС .

Как пишет CNN, в 2022 году Стефаник призывала НАТО принять в организацию Украину, а еще она выступала за масштабную военную помощь киевским властям. Но после объявления ее кандидатом на указанную должность пресс-секретарь Стефаник Али Блэк на сказала, по-прежнему ли конгрессмен ратует за прием Украины в альянс.

«Стефаник полностью поддерживает политику Трампа по установлению мира через силу», — подчеркнула Блэк.

По ее словам, в вопросе лучших способов прекращения конфликта между Киевом и Москвой конгрессмен будет следовать указаниям Трампа.

По мнению телеканала, уход пресс-секретаря от прямого ответа сейчас резко контрастирует со словами Стефаник в 2022 году, но с этого времени изменилось и общественное мнение в США об помощи Украине. Сейчас избранный президент и республиканцы более скептично смотрят на выделение Киеву какой-либо финансовой помощи.

С 25 февраля 2021 года на должности постпреда США при ООН работает Линда Томас-Гринфилд.