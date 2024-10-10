CNN: Камала Харрис собрала 1 млрд долларов с запуска президентской кампании

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Рост числа пожертвований помог кандидату на пост президента США, вице-президенту Штатов Камале Харрис превзойти сумму, собранную для предвыборной кампании экс-главы Белого дома, кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Всего Харрис собрала 1 млрд долларов, сообщает CNN .

Для команды Харрис это стало важной вехой в сборе средств для ее кампании.

Харрис преодолела этот порог с «головокружительной» скоростью. Это подчеркивает, насколько ее выдвижение в качестве кандидата от Демократической партии изменило финансовую ситуацию на выборах в этом году.

«Очевидно, что Харрис сделала нечто совершенно беспрецедентное», — сказала директор по исследованиям в некоммерческой организации OpenSecrets Сара Брайнер, которая отслеживает финансирование выборов.

Штаб Харрис отказался от комментариев. Позднее в этом месяце президентские кампании предоставят Федеральной избирательной комиссии полную информацию о сборе средств и расходах в сентябре.