CNN: Харрис проголосовала на выборах президента США

Кандидат в президенты США Харрис проголосовала по почте

Кандидат в президенты США Камала Харрис проголосовала по почте на выборах главы Белого дома, сообщает RT со ссылкой на CNN.

«Я только что заполнила свой бюллетень для голосования по почте. Итак, я проголосовала», — приводит слова политика CNN.

Уточняется, что документ Харрис отправила в Калифорнию, где она зарегистрирована в качестве избирателя.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Инаугурация нового главы американской администрации назначена на 20 января 2025 года.