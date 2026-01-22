Чжан Ханьхуэй: КНР и РФ вместе выступают за защиту итогов Второй мировой войны

Китай и Россия демонстрируют единую позицию в вопросе сохранения исторической правды о Второй мировой войне. Об этом заявил китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй, пишет ТАСС .

В первой половине мая 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин нанес визит в Россию, приуроченный к празднованию Дня Победы, и принял участие в торжествах. Итогом визита стало подписание совместного заявления, в котором закреплено намерение Москвы и Пекина укреплять всестороннее партнерство и стратегическое взаимодействие в новую эпоху.

Этот шаг был предпринят в честь 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, триумфа китайского народа в войне против японских захватчиков и основания Организации Объединенных Наций.

В ответ на приглашение Си Цзиньпина российский президент Владимир Путин посетил Китай с четырехдневным визитом в период с 31 августа по 3 сентября. 3 сентября российский лидер, как почетный гость, присутствовал на мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны.

