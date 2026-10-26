Что будет с отношениями Сербии и РФ после поражения Вучича? Отвечает политолог

Смена власти в Сербии может привести к серьезным политическим переменам, однако экономические интересы и многолетние связи с Россией будут способствовать сохранению преемственности во внешней политике Белграда, сообщил РИАМО политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

По словам Кортунова, признание Александром Вучичем поражения свидетельствует о том, что разрыв в результатах голосования оказался достаточно существенным и рассчитывать на его пересмотр уже не приходится.

«По всей видимости, Вучич сделал вывод, что ему не удастся оспорить результаты, сославшись на какие-то злоупотребления или ошибки. И поэтому лучше признать результаты на данном этапе», — пояснил Кортунов.

Политолог назвал происходящее знаменательным событием, поскольку прежняя политическая эпоха продолжалась долгое время, а пришедшие ей на смену силы пока не обладают большим опытом.

«Сама оппозиционная партия сложилась буквально несколько недель назад. По всей видимости, будет много сюрпризов: хороших, плохих, разных», — отметил эксперт.

Кортунов провел параллель с Венгрией, где, по его оценке, также произошли серьезные политические изменения после длительного пребывания одного лидера у власти. При этом новая сербская власть не сможет полностью отказаться от прежнего внешнеполитического курса. Среди сдерживающих факторов он назвал экономические интересы, сложившиеся отношения с Россией и отсутствие готовности Евросоюза быстро принять Сербию в свои ряды.

«Это все будет, конечно, предполагать сохранение определенных элементов из старого наследия Вучича», — заключил Кортунов.

На досрочных парламентских выборах в Сербии 25 октября 2026 года победу одержало оппозиционное движение «Студенческий список», возникшее на волне массовых антиправительственных протестов. Бывший президент страны Александр Вучич признал поражение своей коалиции после 12 лет политического доминирования.

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