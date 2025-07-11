Чижов заявил, что Запад устал от Украины и действует по инерции

В массе своей западные страны устали от бремени помощи Украине, но они продолжают действовать в этом вопросе по инерции, сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

«Я наблюдаю за отношением на Западе к ситуации на Украине. И если одним словом это охарактеризовать, то это растущая усталость от Украины», — заявил Чижов.

По его словам, устал первым президент США Дональд Трамп, судя по тому, что он говорит и делает.

«Но и европейцы не горят желанием, они действуют по инерции, но некоторых заносит, как, например, канцлера ФРГ Мерца. Он вдруг ни с того ни с сего заявил, что возможности для дипломатического урегулирования исчерпаны», — добавил Чижов.

Он допустил, что таким образом Мерц может намекать на вооруженный конфликт, что не вызывает восторга у рядового немецкого избирателя.