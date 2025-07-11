Чижов: текущая администрация США не отличается последовательностью

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов в ходе своей пресс-конференции сообщил, что администрация Белого дома США меняется слишком часто, чтобы делать выводы по одному закону

«Давать оценку конкретному решению американской администрации сложно», — сказал Чижов, отвечая на вопрос журналистов о пошлинах США для Евросоюза.

Политолог считает, что позиция меняется по нескольку раз в день, причем порой радикально.

Можно говорить лишь о том, что последовательность не является отличительной чертой нынешней американской администрации, заключил политолог.