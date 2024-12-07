Число участников иска против главы Еврокомиссии достигло тысячи человек

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвиняют в коррупции из-за закупки непроверенных вакцин от коронавируса. Число участников иска уже достигло тысячи человек, пишет ТАСС .

По предварительным данным, фон дер Ляйен участвовала в коррупционной схеме и купила непроверенную вакцину от COVID-19 на сумму свыше 35 млрд долларов. Против нее подали иск в суд по инициативе бельгийского лоббиста Фредерика Бальдана, число всех истцов на момент публикации заметки достигло тысячи человек.

Адвокаты, защищающие главу Еврокомиссии, отказались как-либо комментировать сложившуюся ситуацию. Известно, что в числе истцов против фон дер Ляйен также числятся правительства Венгрии и Польши.

Бальдан также рассказал, что при обычной практике рассадки участников судебного процесса истцы находятся напротив друг друга на разных сторонах зала.

Но в деле против фон дер Ляйен на слушаниях представители обвинения могут оказаться расположенными даже за спинами адвокатов главы Еврокомиссии, так как отсутствуют залы, способные разместить всех по обычным правилам.