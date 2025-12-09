Численность бундесвера могут пополнить срочной службой

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возвращение в стране обязательной военной службы в случае, если набор добровольцев не обеспечит необходимую численность армии, сообщает РИА Новости .

Об этом он заявил, отвечая на вопросы граждан в телепередаче ARD-Arena. Мерц подчеркнул, что власти делают ставку на добровольную службу, но если эта стратегия не сработает, вопрос о возобновлении призыва придется обсуждать.

Необходимость такого обсуждения подтверждается текущей статистикой. Целевой показатель численности бундесвера составляет 203 тысячи человек, однако к марту 2025 года она сократилась до примерно 182 тысяч, падая второй год подряд.

Для решения проблемы на прошлой неделе бундестаг принял закон о модернизации военной службы. Он вводит обязательный воинский учет для 18-летних юношей и предусматривает механизм «случайного отбора» призывников по жребию в случае введения «воинской обязанности по потребности», если добровольцев будет недостаточно или ухудшится ситуация с безопасностью.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.