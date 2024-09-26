«Человек слова и дела»: туляки избрали мэром своего земляка-стоматолога

Мэром Тулы избран Алексей Эрк, который ранее работал главным врачом Тульской областной стоматологической поликлиники и является уроженцем города Киреевск. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале также поздравил нового градоначальника региональной столицы, сообщает Бриф24 .

По словам главы региона, в Тульской городской Думе состоялось первое заседание, в ходе которого избранные депутаты приняли присягу в торжественной обстановке. За народных избранников, как и за нового мэра, проголосовали на выборах 6–9 сентября.

«За годы своей деятельности на разных постах Алексей Алоисович завоевал большой авторитет и среди коллег, и среди жителей. Человек слова и дела. Поздравляю Алексея Эрка с избранием на должность главы МО город Тула», — написал губернатор.

Миляев также пожелал 46-летнему мэру крепкого здоровья и успехов в работе на благо жителей Тулы, Тульской области и всей России.