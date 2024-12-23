Человек может поменять мнение: Селин объяснил внезапную любовь Андрейченко к РФ

Заслуженный артист РФ Сергей Селин, комментируя открытое письмо актрисы Натальи Андрейченко президенту РФ Владимиру Путину, заявил, что человек может резко поменять свое мнение на фоне побед России, сообщает «Абзац» .

«Сегодня весь мир посмотрел на нас по-другому. Кто-то услышал, кто-кто увидел, а до кого-то просто дошло происходящее. Наш президент все очень хорошо объясняет, а люди это воспринимают. Даже если ты вне политики, слышишь правильные слова — начинаешь понимать больше», — сказал Селин.

Он также подчеркнул, что не считает высказывание Андрейченко о себе как об «американской актрисе» серьезным: она была востребована только в России.

В феврале Андрейченко в разговоре с журналистами отказалась выразить свое мнение о политической ситуации на русском языке, объяснив, что боится, что ей не позволят выпустить автобиографию.