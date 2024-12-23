Человек может поменять мнение: Селин объяснил внезапную любовь Андрейченко к РФ
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Заслуженный артист РФ Сергей Селин, комментируя открытое письмо актрисы Натальи Андрейченко президенту РФ Владимиру Путину, заявил, что человек может резко поменять свое мнение на фоне побед России, сообщает «Абзац».
«Сегодня весь мир посмотрел на нас по-другому. Кто-то услышал, кто-кто увидел, а до кого-то просто дошло происходящее. Наш президент все очень хорошо объясняет, а люди это воспринимают. Даже если ты вне политики, слышишь правильные слова — начинаешь понимать больше», — сказал Селин.
Он также подчеркнул, что не считает высказывание Андрейченко о себе как об «американской актрисе» серьезным: она была востребована только в России.
В феврале Андрейченко в разговоре с журналистами отказалась выразить свое мнение о политической ситуации на русском языке, объяснив, что боится, что ей не позволят выпустить автобиографию.