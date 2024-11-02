Чехи получили президентское разрешение воевать против России

Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам вступить в ряды армии Украины. В сумме заявления на вступление в ВСУ подали свыше 180 чехов, сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское радио и президентского пресс-секретаря Филипа Платоша.

Не уточняется, сколько именно прошений граждан Чехии на службу в ВСУ были отклонены.

Экс-президент Чехии Милош Земан с 24 февраля 2022 года выдал согражданам 132 официальных разрешения на вступление в украинские войска. В то же время оставалось неизвестным, сколько из получивших добро просителей в действительности отправились на Украину, отмечали чешские СМИ.

Согласно законам Чехии, гражданам запрещено участвовать в военных или полувоенных формирования без президентского разрешения. РБК добавляет, что в марте 2022-го премьер-министр Чехии Петр Фиала и тогдашний президент Милош Земан заявили, что не будут наказывать сограждан, которые отправятся воевать за украинцев без разрешения.