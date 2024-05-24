Европейские ученые и политики призвали новый созыв Европарламента провести мирную конференцию по Украине, выступив посредником между Москвой и Киевом, следует из опубликованного в итальянской газете Corriere Della Sera письма, пишет РИА Новости .

«Европейскому парламенту следующего созыва следует организовать пробную конференцию с участием обеих сторон и начать обсуждение мирного сосуществования и безопасности в регионе после конфликта на Украине», — сказано в документе.

Письмо подписали, в частности, экс-депутат ЕП и парламента Италии Лучана Кастеллина, бывший председатель комитета по иностранным делам сената Италии Джан Джакомо Мигоне, экс-генсекретарь Международного бюро мира Колин Арчер, а также профессоры из университетов разных стран.

ЕС, по словам авторов, раньше отказывался от разрешения конфликта на Украине дипломатическим путем. Европейские власти только подпитывали Киев оружием и давали ему разведданные, что повышало риски прямого конфликта блока с Россией.

«В ходе дебатов накануне выборов вопрос о переговорах и инициативе ЕС по прекращению военного конфликта нужно включить в повестку кандидатов, политических партий и правительств — этот шаг станет достойным ответом на горячий призыв папы Франциска», — сказано в письме.