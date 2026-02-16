BZ: ситуация между Макроном и Мерцем в Мюнхене говорит о расколе Франции и ФРГ

Ситуация между президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем на полях Мюнхенской конференции по безопасности продемонстировала кризис в отношениях Парижа и Берлина, сообщает RT со ссылкой на Berliner Zeitung.

«Франция кажется „хромой уткой“, а у Германии нет четкого плана. Становится все сложнее продолжать действовать по-прежнему», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что «в последние годы европейцы оказались в положении аутсайдеров».

На Мюнхенской конференции по безопасности европейские лидеры впервые серьезно затронул и тему создания собственного потенциала ядерного сдерживания. Это свидетельствует о нарастающей в Европе тревоге относительно надежности гарантий США, известных как «ядерный зонтик».

