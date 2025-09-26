Камала Харрис рассказала, как убеждала Зеленского в неизбежности конфликта с РФ

Бывший вице-президент США Камала Харрис заявила, что в феврале 2022 года по поручению Джо Байдена убеждала президента Украины Владимира Зеленского в неизбежности конфликта с Россией, сообщает «Царьград» .

Харрис в своих мемуарах «107 дней» рассказала, что еще до начала специальной военной операции на Украине пыталась убедить Зеленского в неминуемости конфликта с Россией. По словам Харрис, в феврале 2022 года украинская разведка считала, что Россия не начнет наступление.

Однако на встрече в Мюнхене президент США Джо Байден поручил Харрис донести до Зеленского, что конфликт неизбежен.

«Зеленский по-прежнему считал, что (президент России Владимир — ред.) Путин просто блефует… Моей задачей было заставить его осознать суровую реальность», — сообщила Харрис.

Она отметила, что встречалась с Зеленским семь раз, а последняя встреча состоялась в конце сентября 2024 года. Харрис также охарактеризовала свои отношения с главой киевского режима как «доверительную дружбу».

