Бывший вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев будет работать в «Сбере»

Бывший вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев будет работать в компании «Сбер». Там он может курировать строительные проекты, сообщает РБК.

При этом представители компании отказались от комментариев.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об увольнении Бочкарева по собственной инициативе 17 апреля. Вице- мэр на протяжении 13 лет отвечал за градостроительную политику и строительство. Под руководством бывшего вице-мэра возводились станции метро, дороги, школы, детские сады и больницы.

Андрей Бочкарев родился в 1972 году в Тюмени. Он работал заместителем мэра по строительству после перехода Марата Хуснуллина на пост вице-премьера российского правительства до 2020 года.