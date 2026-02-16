Бывший премьер Франции Фийон отказался обжаловать приговор по делу жены

Экс-премьер Франции Франсуа Фийон отказался от дальнейшего обжалования приговора по делу о фиктивной работе своей супруги. Политик отозвал свою кассационную жалобу на вердикт Парижского апелляционного суда, вынесший ему условный срок в четыре года лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на Ouest-France.

Из-за того, что Фийон отказался обжаловать приговор и отозвал свою жалобу, вынесенное судом решение вступило в законную силу. В итоге кассационный суд официально зарегистрировал отказ от обжалования 9 января 2026 года.

Дело Фийона получило публичную огласку в разгар президентской гонки 2017 года, когда он был ключевым кандидатом от правоцентристских сил. Публикация в сатирическом еженедельнике Le Canard enchaîné утверждала, что супруга политика Пенелопа Фийон на протяжении 8 лет получала зарплату в качестве парламентского помощника, не исполняя при этом никаких обязанностей.

Изначально жену политика на эту должность оформил сам Франсуа Фийон, будучи депутатом Национального собрания. После его назначения на пост премьер-министра, оформление Пенелопы Фийон продолжил его преемник по депутатскому мандату Марк Жуло.

В июне 2021 года Парижский исправительный суд признал Фийона виновным, приговорив его к пяти годам лишения свободы, два из которых должны были быть реальными. В 2022 году Апелляционный суд Парижа смягчил наказание до четырех лет лишения свободы, включая один год реального заключения, и запретил заниматься выборной деятельностью на десятилетний срок.

В апреле 2024 года Кассационный суд Франции, высшая судебная инстанция, подтвердил виновность Фийона, но отправил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию для уточнения меры наказания и размера ущерба, что и привело к вынесению окончательного приговора 17 июня 2025 года.

Парижский апелляционный суд вынес свой вердикт 17 июня 2025 года, назначив Фийону четыре года условно. Помимо этого, суд наложил на политика штраф в 375 тысяч евро и лишил его права баллотироваться на выборах сроком на пять лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.