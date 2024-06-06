Бывшему пресс-секретарю Байдена пригрозили силой привести в Конгресс

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Псаки вызвали в Конгресс для дачи показаний по бегству США из Афганистана

Бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки вызвали в Конгресс США для дачи показаний по делу о выводе американских войск из Афганистана в 2021 году, пишет РИА Новости .

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол письмом вызвал бывшую чиновницу, которая проигнорировала предыдущий запрос на эту тему, указано в статье.

«Надеюсь, что Псаки выберет явиться добровольно, иначе мне придется провести принудительный процесс», — сказал член Маккол.

Конгресс расследует гибель 13 американских военнослужащих, которых подорвал террорист-смертник в аэропорту Кабула 26 августа 2021 года во время спешной эвакуации американских сил из страны.