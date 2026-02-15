Бывшего министра энергетики Украины Галущенко задержали при попытке побега

Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали при попытке выехать с территории государства. Чиновник, как и бизнесмен Тимур Миндич, — один из главных фигурантов дела «Мидас» о коррупции в ближайшем окружении президента государства Владимира Зеленского, сообщает « Политика Страны ».

После коррупционного скандала в ноябре 2025 года Галущенко ушел в отставку. Но подозрение от правоохранителей ему не предъявили.

Судя по тому, что Галущенко задержали на границе, силовики все же могут привлечь его к ответственности.

РИА Новости со ссылкой на источники «Украинской правды» пишет, что экс-министра энергетики соседней страны задержали в ночь 15 февраля. Галущенко сняли с поезда. У пограничников был соответствующий запрос от НАБУ и САП.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.