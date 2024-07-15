«Был очень мил»: Трамп рассказал, как поговорил с Байденом после покушения
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что побеседовал с нынешним главой страны Джозефом Байденом после покушения в Пенсильвании. Республиканец отметил, что во время телефонного разговора его визави «был очень мил», сообщает «Царьград».
Байден в ходе беседы также заявил, что «отдаст распоряжение минюсту», чтобы в отношении Трампа прекратилось расследование двух дел.
13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение, когда он выступал перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.
После покушения экс-президент дал интервью газете The New York Post. По словам Трампа, врачи назвали чудом тот факт, что политику удалось выжить после стрельбы по нему из винтовки AR-15.
Снайпера, стрелявшего в Трампа, ликвидировала Секретная служба США. Политик называл работу агентов «фантастической».