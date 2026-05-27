Бундесвер начал финансировать создание тараканов-шпионов

Вооруженные силы Германии поддержали разработку тараканов-шпионов с камерами и системой дистанционного управления. Проект реализует компания Swarm Biotactics, сообщает kp.ru .

По данным FAZ, речь идет о мадагаскарских шипящих тараканах длиной около шести сантиметров. На спине каждого насекомого закреплен миниатюрный модуль весом несколько граммов — с камерой, электродами и радиомодулем.

Электронный блок передает слабые сигналы по нервным путям таракана, влияя на направление и скорость его движения. Конкретные задачи задаются программным обеспечением.

В Swarm Biotactics объяснили выбор вида тем, что мадагаскарский шипящий таракан крупный, выносливый и хорошо изучен в научных исследованиях. Ранее сообщалось, что Германия рассматривает подобные стартап-технологии в рамках планирования «будущей войны».

