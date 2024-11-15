Бундестаг полностью приостановит работу из-за политического кризиса

На следующей неделе заседания германского Бундестага были отменены, он полностью приостановит работу из-за политического кризиса, сообщает Bild Russian *.

Сначала с 25 по 29 ноября в нижней палате парламента ФРГ планировались обсуждения бюджета, но из-за отсутствия большинства после распада правящей коалиции заседания решили не проводить. Это мнение поддержали депутаты от блока ХДС/ХСС, СДПГ, «Зеленых» и СвДП.

Оппозиция страны, среди которых «Левые», «Альтернатива для Германии» и «Альянс Сары Вагенкнехт», раскритиковали принятое в Бундестаге решение.

«Вы не только уклоняетесь от своей работы, но и мешаете нам выполнять нашу», — подчеркнула депутат от «Левых» Кристиан Герке.

Представительница «Альянса Сары Вагенкнехт» Джессика Татти назвала ситуацию «параличом парламента».

При этом дальнейшая работа Бундестага, особенно в январе и феврале, на сегодняшний день остается под вопросом.

Сложившийся в стране политический кризис угрожает не только решениям по бюджету Германии, но еще и общей работе парламента. Оппозиционные депутаты настаивают на том, что нужно продолжать заседания для контроля действий немецкого правительства и внесения проектов законов.

*признан СМИ-иноагентом.