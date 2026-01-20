Буданов* в Давосе заявил о неизбежности переговоров с Россией

На полях Всемирного экономического форума в Давосе прозвучало неожиданное заявление от главы офиса Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости .

Кирилл Буданов*, чье ведомство долгое время ассоциировалось с радикальной линией на военное решение конфликта, публично признал необходимость взаимодействия с Россией.

«Мы не можем просто выкинуть ее из этого процесса. Мы пробовали, видите, не вышло… Мы должны с ними взаимодействовать», — заявил украинский чиновник.

* Кирилл Буданов — лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

