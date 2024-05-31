Политолог Иван Мезюхо считает, что если бы суд в США был честным, то с расследованием против экс-главы страны Дональда Трампа слушалось бы также дело нынешнего президента Джозефа Байдена. По мнению эксперта, действующего хозяина Белого дома следует проверить на причастность к коррупции, сообщает «Вечерняя Москва».

Мезюхо обратил внимание, что американскую правовую систему можно было бы объявить беспристрастной и «самой честной в мире» лишь в том случае, если когда на скамье подсудимых оказались и Байден, и Трамп. Сейчас же все является «сплошной политической заказухой», считает политолог.

«Если бы суд в США был честным, то одновременно с делом Трампа слушалось бы и дело о причастности действующего американского лидера Джо Байдена к коррупции. Более того, сейчас делается все для того, чтобы сын Байдена Хантер избежал наказания», — уверен политический эксперт.

В то же время Мезюхо полагает, что суд, идущий против Дональда Трампа, априори повлияет на грядущую президентскую гонку в США. Также, по мнению политолога, нынешняя политическая ситуация в Штатах чревата расколом как внутри Демократической партии, так и республиканского лагеря.