Подмосковная компания стала победителем премии «Молодой промышленник года»

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Руководитель предприятия по разработке электронных устройств из подмосковного Видного стал лучшим молодым промышленником по результатам народного голосования. Награду в номинации премии «Молодой промышленник года» получил генеральный директор ООО «Новые технологии» Илья Анучин, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «Новые технологии» предлагает полный цикл работ по созданию электронных устройств — от идеи до серийного производства. Заказчики могут обратиться как за полным набором услуг, так и за отдельными этапами разработки.

Так, компания «Новые технологии» производит под собственными брендами рециркуляторы воздуха, дезинфицирующие арки и арочные металлодетекторы. Также предприятие специализируется на изготовлении металлических конструкций и изделий по индивидуальным заказам клиентов.

Организация обладает богатым портфелем собственных наработок и готовых решений, применяемых при проектировании новых изделий. Производственные мощности позволяют оперативно разрабатывать макеты и выпускать первые образцы продукции в кратчайшие сроки.

Всероссийская премия «Молодой промышленник года» проводится межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» и Минпромторгом России. Участвуют руководители предприятий возрастом до 40 лет, чей годовой оборот от 120 млн до 2 млрд рублей, штат — до 250 сотрудников. Премия выявляет и поощряет талантливых управленцев в промышленности, способствующих инновациям и развитию отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.