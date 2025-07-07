Прилепин высказался о необходимости введения смертной казни для бойцов ВСУ

Как заявил офицер, он никогда не говорил о смертной казни и делать это в дальнейшем не собирается. Более того, за 10 лет воинской службы Прилепин не единожды пользовался огнестрельным оружием. Так, при наличии претензий к бойцам, находящимся по другую линию фронта, все вопросы решались личным участием или по приказу командира.

Также офицер напомнил, что вопрос о необходимости введения или отказа от смертной казни может быть вынесен на всероссийский референдум. В таком формате должностные лица, учитывая свои интересы, мнение граждан и религиозные предубеждения, могут вводить те или иные форматы. Сам Прилепин заявил, что решение примет, но о своем мнении умолчит.

«Самым ретивым сторонникам смертной казни — особенно если это молодые мужчины, пригодные к воинской службе, — я всегда говорю, что если хочешь кого-то казнить, то, пожалуйста, иди добровольцем на фронт и сам занимайся этим», — заключил писатель.