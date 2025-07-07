Строительство дома в 5 мкр Шатуры завершат к началу августа

На сегодняшний день готова внешняя отделка дома, а также приведены в порядок места общего пользования: нанесена декоративная штукатурка, смонтированы системы освещения и отопления, установлены подъемники для людей с ограниченными возможностями здоровья, установлены и протестированы лифты. Вокруг дома уложен асфальт. Оборудована контейнерная площадка, сообщает пресс-служба администрации округа.

Темпы работ по внутренней отделке помещений оценил глава округа Николай Прилуцкий. Он отметил, что квартиры должны быть готовы в течение 3 недель. В них будут поклеены обои под покраску, уложен ламинат, выложена плитка в ванной комнате, установлена сантехника, плита и бойлер, а также межкомнатные и входная двери. Далее строители будут исправлять недочеты, на которые укажут будущие жильцы дома.

«К началу отопительного сезона люди должны въехать в новое благоустроенное жилье», — подчеркнул Николай Прилуцкий.

Он также отметил, что система отопления нового дома будет оснащена приборами учета и датчиками тепла и давления.

Все виды работ проводятся одновременно. Специалисты уже сняли забор вокруг стройплощадки и готовы приступить к дальнейшему благоустройству территории. В 132 новые квартиры переедут жители аварийных домов из Шатуры и мкр. Керва.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.