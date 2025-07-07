II семейный фестиваль «Рябинушка» собрал почти 12 тыс гостей в Коломне

4 и 5 июля на Соборной площади в Коломне прошел II семейный фестиваль «Рябинушка», направленный на поддержку семейных ценностей, традиций и укрепление института семьи. Фестиваль посетило более 11,7 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московкой области.

Фестиваль популяризирует воспитание уважения и любви к семейным ценностям, национальным традициям и российской культуре. В открытии фестиваля приняли участие президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и глава г. о. Коломна Александр Гречищев.

«Фестиваль, прошедший в преддверии Дня семьи, любви и верности, и сам создан с огромной любовью, с большим вниманием к деталям, к программе. Все его гости смогли познакомиться и с традиционными русскими ремеслами, промыслами, с нашей музыкой, фольклором. Ненадолго погрузиться в эпоху наших предков. Но самое главное, что этот фестиваль — возможность провести время с близкими, всей семьёй. Организаторы позаботились о том, чтобы представителям всех возрастов здесь было интересно и нашлось дело по душе», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы особого внимания были удостоены многодетные семьи Подмосковья, члены которых защищают Родину.

Гости фестиваля, независимо от возраста, принимали участия в мастер-классах по плетению кос и венков, созданию богородской игрушки, валянию из шерсти, изготовлению свечей из вощины и многому другому.

В музыкальной программе фестиваля приняли участие творческие коллективы г. о. Коломна: ансамбли русской песни «Коломенские Зори», «Слобода», «Прялица», «Раздолье», балетная студия «Грация», детский вокальный ансамбль «Рябинушка», ансамбль «Музыкальный экспресс», хореографический коллектив «Сударушка» и другие.

Хедлайнером музыкальной программы стал известный фольклорный проект Zventa Sventana.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.