Дом в Солнечногорске для переселенцев из аварийного жилья хотят сдать в 2027 г

На территории поселка Поварово городского округа Солнечногорск ведут строительство 17-этажного дома для переселенцев из аварийного жилья. Планируется, что переезд в новый дом завершится в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы проходят на улице Школьной, где строители уже приступили к возведению первого этажа. Новостройка будет включать в себя 705 современных квартир, а также оборудованные детские и спортивные площадки во дворе.

«Сейчас в регионе идет строительство 10 домов в 5 округах, включая наш Солнечногорск. Это не просто квадратные метры — это новые возможности для семей, которые долгие годы жили в небезопасных условиях», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Расселение аварийного фонда осуществляется в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. На сегодняшний день жители аварийных домов вправе самостоятельно решить: получить деньги на покупку жилья на вторичном рынке или жилищный сертификат — это документ, который позволяет оплатить новое жилье за счет государства.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.