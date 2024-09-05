Брынцалов рассказал о роли Мособлдумы на сентябрьских выборах

Задача депутатов Мособлдумы на предстоящих выборах — посещать избирательные участки и контролировать выборный процесс. Все должно пройти легитимно и прозрачно, сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

6 сентября стартуют выборы в советы депутатов в 25 городских округах Подмосковья. Еще в 3 округах пройдут довыборы. Избирательные участки будут работать с пятницы по воскресенье.

Более 160 тыс. человек выбрали дистанционное электронное голосование.

«Всего же выборы затрагивают интересы более 2,5 млн человек. Значит, многие традиционно придут на избирательные участки», — сказал Брынцалов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно обеспечить все необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно.

«Высокая явка обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.