«Спартак» может рассмотреть защитника «Марселя» Поля Лирола
«Спартаку» предложили рассмотреть испанского защитника «Марселя» Поля Лирола
Фото - © Supporterhéninois. Собственная работа/Wikipedia.org
Московскому «Спартаку» предложили рассмотреть 27-летнего испанского правого защитника Поля Лирола, выступающего за «Марсель», сообщает Metaratings.ru.
По имеющейся информации, сейчас «Спартак» не проявляет интереса к данному футболисту, так как рассматривает другие варианты усиления позиции правого защитника.
Лирола сыграл за «Марсель» 92 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 8 голевых передач.
Оценочная стоимость игрока на портале Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.