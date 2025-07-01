«Спартак» может рассмотреть защитника «Марселя» Поля Лирола

сегодня в 14:42

По имеющейся информации, сейчас «Спартак» не проявляет интереса к данному футболисту, так как рассматривает другие варианты усиления позиции правого защитника.

Лирола сыграл за «Марсель» 92 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 8 голевых передач.

Оценочная стоимость игрока на портале Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.