Брынцалов: представители первичного звена ЕР будут вовлечены в жизнь территорий

В ходе заседание регионального совета первичных отделений партии «Единая Россия» секретарь Московского областного регионального отделения ЕР, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что представители первичного звена ЕР будут вовлечены в жизнь территорий, передает корреспондент РИАМО.

«Сегодняшним решением мы оформили региональное отделение первичного звена и договорились о том, чтобы наше первичное звено и секретари, которых более 4 тыс. человек могли активно участвовать в жизни партии и своего родного города», — заявил Брынцалов.

Он уточнил, что они будут влиять на принимаемые решения, активно участвовать в реализации планов.

По словам председателя Мособлдумы, в первую очередь внимание уделяется наказам от жителей, которые формируются во время избирательных кампаний различных уровней. Необходимо понимать в какие сроки они должны быть исполнены.

Также Брынцалов подчеркнул, что представители первичного звена должны быть искренне вовлечены в работу.