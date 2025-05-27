Брынцалов: ЕР в Подмосковье исключит из партии депутата Маликова

Секретарь Московского областного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил об исключении из партии депутата Мособлдумы Сергея Маликова за неисполнение обязанностей, сообщает ТАСС .

ЕР на заседании президиума 30 мая поднимет вопрос об исключении Маликова из партии. По словам Брынцалова, на протяжении полугода он не ведет деятельность по линии партии, а также не исполняет обязанности депутата Заксобрания, без уважительной причины пропускает заседания.

«Он не ведет приемы граждан в своих округах — Истре и Красногорске, не контролирует выполнение наказов своих избирателей», — добавил Брынцалов.

Согласно уставу партии, все перечисленное является основанием для исключения из ЕР, а затем из фракции в Мособлдуме.