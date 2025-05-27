Брынцалов: ЕР в Подмосковье исключит из партии депутата Маликова
Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"
Секретарь Московского областного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил об исключении из партии депутата Мособлдумы Сергея Маликова за неисполнение обязанностей, сообщает ТАСС.
ЕР на заседании президиума 30 мая поднимет вопрос об исключении Маликова из партии. По словам Брынцалова, на протяжении полугода он не ведет деятельность по линии партии, а также не исполняет обязанности депутата Заксобрания, без уважительной причины пропускает заседания.
«Он не ведет приемы граждан в своих округах — Истре и Красногорске, не контролирует выполнение наказов своих избирателей», — добавил Брынцалов.
Согласно уставу партии, все перечисленное является основанием для исключения из ЕР, а затем из фракции в Мособлдуме.