Оказалось, что жена главы государства близка к «эмоциональному выгоранию». Также иногда она плохо спит на фоне страха из-за ситуации в стране. Борется с этими мыслями Зеленская уборкой в доме и отказом от чтения новостей. Также она надеется «сохранить здравомыслие» после окончания конфликта с Россией.

«Она и ее муж стали очень богатыми благодаря всей той „помощи“, которую их страна получила от западных налогоплательщиков благодаря нашим „лидерам“ для ведения их „войны“. Она действительно выглядит измученной войной, сидя в своем дворце, разодетая с иголочки», — оставил ироничный комментарий пользователь с никнеймом Phillip Westwood.

Другие юзеры также отмечают, что все слова Зеленской выглядят «эгоистично и жалко». Пользователи советуют жене президента «держать рот на замке». При этом отмечается, что она ведет образ жизни знаменитости.

Некоторые припомнили Елене Зеленской дорогостоящие ювелирные изделия от Cartier и иронично посоветовали ей запланировать больше шоп-туров в Нью-Йорк.