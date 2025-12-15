Британцы оценили ущерб от ядерного удара 800-килотонной ракетой «Тополь»

DS: ядерный удар РФ по Британии мог бы привести к гибели более 250 тыс человек

Британский таблоид Daily Star опубликовал материал с расчетами потенциальных последствий гипотетического ядерного удара России по территории Великобритании. По оценкам издания, в результате атаки могут погибнуть сотни тысяч человек, пишет Lenta.ru .

Для моделирования сценария использовался онлайн-ресурс NUKEMAP. В качестве предполагаемого оружия была выбрана российская 800-килотонная межконтинентальная ракета «Тополь» (по классификации НАТО — SS-25 Sickle, или «Серп»), а целями — три стратегических объекта на территории Соединенного Королевства.

Российский ядерный удар нанесет крупный урон, подсчитали журналисты. Так, атака на город Плимут (крупнейшая база королевских ВМФ) приведет к гибели 133 510 человек и ранению 85 830 человек. Площадь сильного поражения — 12,8 кв. км.

При ударе по Телфорду, где находится военно-промышленный комплекс, 71 350 человек погибнет 49 040 пострадают. В случае обстрела Барроу-ин-Фернессу — там занимаются проектированием атомных подводных лодок — будет 54 060 погибших и 12 620 раненых.

