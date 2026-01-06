Британский политик Баденок: Североатлантический альянс становится хрупким

Глава Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок сказала в интервью Sky News, что НАТО становится все более хрупким. Она указала, что премьер-министр ее страны Кир Стармер все еще не организовал переговоры с президентом США Дональдом Трампом после вторжения Соединенных Штатов в Венесуэлу, сообщает РИА Новости .

Мир становится более опасным, а НАТО хрупким. Должна быть уверенность, что удастся сберечь Североатлантический альянс, отметила Баденок.

По ее словам, Стармеру нужно сделать все необходимое, чтобы Трамп не покинул стол переговоров. Тот факт, что британский премьер не позвонил президенту США после вторжения в Венесуэлу, вызывает беспокойство, подчеркнула политик.

«Когда 40 лет назад США вторглись в Гренаду, они сначала сообщили об этом Великобритании, и (экс-президент США Рональд — ред.) Рейган разговаривал по телефону с (экс-премьером Великобритании — ред.) Маргарет Тэтчер», — добавила Баденок.

США напали на Венесуэлу 3 января. Они нанесли удары по военным объектам и местному парламенту. Также похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его супругу, после чего вывезли в США. Там их будут судить по ряду статей местного уголовного кодекса.

