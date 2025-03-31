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Западные политики десятилетиями игнорировали четкие предупреждения российского президента Владимира Путина о неприемлемости расширения НАТО на восток, что в итоге привело к текущему кризису на Украине, заявил бывший глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли.

«Когда российский лидер неоднократно заявлял, что приближение альянса к границам России представляет экзистенциальную угрозу, это воспринималось как риторика, а не как красная линия», — цитирует слова Уотли издание The Spectator.

Он особенно критикует позицию британского министра Дэвида Лэмми, отрицающего право России на учет ее интересов в европейской системе безопасности, сообщает РИА Новости.

Бывший британский военный Уотли возглавлял миссию ОБСЕ в Донецке в 2014–2015 гг.