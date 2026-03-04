Британия допустила присоединение к ударам по Ирану

Британское правительство допускает возможность участия в военной операции против Ирана, которую начали США и Израиль, а также усиления своей группировки на Ближнем Востоке. Лондон не сбрасывает со счетов ни отправку дополнительных контингентов в регион, ни присоединение к ударам, сообщает РИА Новости со ссылкой на i Paper.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркивал, что британские вооруженные силы напрямую не задействованы в атаках США на иранские цели. Однако Великобритания предоставляет американцам доступ к своим базам, осуществляет обмен разведданными и участвует в операциях, носящих оборонительный характер.

Отмечается, что на текущий момент планов по наращиванию численности британских войск в зоне конфликта не существует, но власти оставляют за собой право рассмотреть любой сценарий. В числе обсуждаемых мер — организация военного сопровождения для гражданских судов в Ормузском проливе.

Также сообщается, что США пока не использовали британские военные объекты для нанесения ударов по Ирану, несмотря на полученное от Лондона разрешение. Однако это может измениться в ближайшие дни. Речь идет о базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и авиабазе ВВС «Фэрфорд» в Глостершире.

Позднее газета Telegraph написала, что американские стратегические бомбардировщики B-2, предназначенные для операций против Ирана, прибудут на британские аэродромы в течение нескольких суток.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. Иран, в свою очередь, проводит ответные атаки по израильской территории и американским военным объектам в регионе.

