Бразильский президент Лула да Силва отказался ехать на конференцию по Украине

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва не будет принимать участие в конференции по украинскому вопросу, которая состоится в июне в Швейцарии, пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию президента.

«Лула да Силва не появится на саммите по Украине», — сказано в сообщении.

При этом президент страны рассматривает возможность визита в Италию на саммит G7. В настоящее время этот вопрос обсуждается.

Конференция по Украине состоится недалеко от города Люцерн. Российская сторона участвовать в мероприятии не будет. Москва не получала приглашение. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов ранее указывал, что страна в любом случае не собирается участвовать в саммите. Идею конференции он назвал неприемлемой, так как стороны продолжат продавливать нежизнеспособную «формулу мира», которая не учитывает интересы Москвы.