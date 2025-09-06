Бразилия связала введенные против нее пошлины СШС с политикой

Как заявил посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос, «у США нет никаких экономических оснований для этих мер — у нас дефицит торгового баланса с Америкой последние 15 лет». Дипломат подчеркнул, что вашингтонские чиновники открыто связывают тарифы с политической ситуацией в стране, что является прямым вмешательством в суверенитет государства.

Примечательно, что указ Трампа от 30 июля содержит список из 700 исключений для стратегических секторов — авиастроения, энергетики и части сельского хозяйства. Этот шаг раскрывает истинные мотивы Вашингтона: не защита экономики, а избирательное давление на бразильское руководство.

Как отмечают эксперты, такие действия нарушают принципы ВТО и создают опасный прецедент для глобальной торговой системы, где политический шантаж заменяет собой диалог и взаимное уважение.