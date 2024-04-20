БПЛА повредил энергетическую инфраструктуру в Калужской области
Энергетическая инфраструктура в Калужской области получила незначительные повреждения после удара беспилотника, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram.
«Сегодня ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительно повреждена энергетическая инфраструктура», — написал глава региона
Также он отметил, что в результате атаки пострадавших нет. На место прибыли оперативные службы. Они устраняют повреждения.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что силы ПВО ликвидировали пятый беспилотник в регионе.