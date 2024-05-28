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Бортник назвал сигналом отсутствие лидеров КНР и США на саммите по Украине

Факт того, что лидеры Китая и США не будут присутствовать на конференции по Украине в Швейцарии, станет сигналом для Запада и Глобального Юга, считает политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник. Его слова приводит РИА Новости .

Он обратил внимание на реакцию некоторых украинских политиков, в которой прослеживается нотка обиды на фоне отсутствия Джо Байдена на встрече.

«Отсутствие Байдена — это сигнал для стран западного мира. А отсутствие Си Цзиньпина — это сигнал для стран Глобального Юга», — пояснил Бортник в эфире YouTube-канала Politeka.

Также эксперт вспомнил заявление Зеленского, говорившего, что участие в конференции готовы принять 80 стран. Однако многие государства, по словам политолога, отправляют в Швейцарию «простых наблюдателей», которые не имеют полномочий ставить подписи.

Задачей же официального Киева было создание международной коалиции, ради чего необходимо участие большинство стран ООН на уровне глав государств для подписания итоговой декларации.

«Все сложно. С саммитом — сложно», — резюмировал Бортник.