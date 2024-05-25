Боррель потребовал от РФ объяснения после сообщений об убранных буях на Нарве

Европейские власти ждут от Москвы объяснения на фоне заявлений Эстонии о том, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля.

Отмечается, что Европа внимательно следит за ситуацией в регионе.

«Подобные действия неприемлемы. Евросоюз ожидает объяснений со стороны России по поводу демонтажа буев, а также их немедленного возвращения», — сказано в сообщении.

МВД Эстонии ранее сообщило, что пограничники из РФ якобы сняли буи на Нарве, необходимые для разграничения судоходных маршрутов.

При этом расположение этих объектов может меняться каждую весну. В эстонском ведомстве уточнили, что Россия в этом году не согласилась с размещением около половины от всех предусмотренных буев, количество которых достигает 250.