Боррель: инициатива Израиля по запрету БАПОР приведет к катастрофе

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поддержал Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). По его словам, запрет учреждения в Израиле станет катастрофой, сообщает ТАСС .

Ранее в Израиле комиссия правительства одобрила проект закона о запрете деятельности БАПОР. Данный документ разработали из-за полученных сведений об участии сотрудников агентства в атаке на Израиль 7 октября 2023 года.

В заявлении руководителя отмечается, что Евросоюз «решительно поддерживает» обращение генсека ООН по указанному вопросу. Также он разделяет обеспокоенность тем, что результаты принятого Тель-Авивом решения будут иметь катастрофические последствия.

Как считает Боррель, окончательное принятие этого документа в Израиле приведет к аннулированию соглашения 1967 года, прекращению операций БАПОР в стране и Восточном Иерусалиме, ликвидации деятельности БАПОР по спасению в секторе Газа и т. д.

Глава евродипломатии призвал израильские власти разрешить Ближневосточному агентству ООН продолжить работать на территории. Он подчеркнул, что БАПОР предоставляет основные услуги миллионам людей, находящихся в секторе Газа, на Западном берегу, в восточном Иерусалиме и других территориях региона. ЕС планирует и дальше поддерживать агентство.