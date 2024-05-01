Большинство протестующих в Тбилиси отошли от здания парламента

Большинство участников акции протеста в Тбилиси отошли от здания парламента на проспекте Руставели, пишет РИА Новости .

Изначально они заняли эту территорию после того, силовики освободили часть пути. Протестующие попытались подойти ко входу в парламент в переулке, который держала полиция. Правоохранители позже отошли к зданию МВД и отогнали людей обратно к Руставели.

В настоящий момент перед зданием парламента Грузии почти не остается людей. Участники протеста ушли дальше по проспекту. На месте дежурят врачи.

В Тбилиси продолжает митинг против закона об иностранных агентах. Протестующие не расходятся, несмотря на попытки полиции разогнать их. Спецназ применяет перцовый спрей, водомет и резиновые пули. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга. Точное число задержанных пока неизвестно. Минздрав сообщал о трех госпитализированных правоохранителях.