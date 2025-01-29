Большинство гренландцев выступили против вхождения в состав США

Большинство гренландцев выступили против того, чтобы их остров стал частью Соединенных Штатов Америки, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TV2.

Согласно опросу компании Verian, 85% респондентов не хотят, чтобы остров стал частью США. Лишь 6% опрошенных выразили желание присоединиться к Соединенным Штатам, а 9% не определились с ответом.

В исследовании отмечается, что 45% респондентов воспринимают интерес президента США к Гренландии как угрозу.

Ранее Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США 7 января, когда дал пресс-конференцию в своей резиденции в Мар-а-Лаго. По мнению американского лидера, только присоединение к Штатам сделает остров снова великим.

Позднее генсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал заявление Трампа про Гренландию. Он назвал идею с присоединением не очень хорошей и попросил обратить внимание, что вряд ли это произойдет.