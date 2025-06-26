Больше не удел фанатиков-одиночек: как террор стал технологией гибридных войн

«Никакой идеологии у терроризма нет и быть не может, террористические акты давным-давно перестали быть уделом фанатиков-одиночек, одержимых безумными идеями. Сегодня террор — это одна из технологий гибридных войн. Напомню, цель такой войны — овладение ресурсами противника — не отличается от войны традиционной, а вот методов и технологий в гибридных войнах великое множество: экономические, информационные, идеологические (направленные на подрыв ценностных устоев общества). Сюда же можно отнести и технологии „оранжевых“ революций», — сказал Сипров.

Он добавил, что инициаторы гибридных войн нередко используют террор как средство влияния.

«Не секрет, инициаторы гибридных войн не брезгуют террором. Выбор метода или технологии обусловлен задачами. К примеру, теракты используются или точечно, для ликвидации важных с точки зрения управления фигур, или для дискредитации власти в глазах граждан, чтобы представить действующий политический режим неспособным обеспечить безопасность в стране», — отметил политолог.

По его словам, даже общественная реакция может быть использована против государства.

«А здесь естественная реакция общественности на террористическую атаку — возмущение и негодование — могут сыграть на руку врагу. Мастера восточных единоборств неспроста говорят, что гнев — плохой советчик. Я бы подошел к теме террористической практики рационально и перефразировал легендарного советского наркома путей сообщения Лазаря Кагановича: „У каждого теракта есть имя, фамилия и должность“», — заключил эксперт.